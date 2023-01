Bien s’habiller en hiver – Pourquoi la première couche est la plus importante Pour se prémunir des effets néfastes du froid, les amateurs de sport ont tout intérêt à bien se couvrir. Encore faut-il savoir comment. Florian Müller

La sagesse de grand-maman est implacable: pour bien se protéger du froid, rien ne vaut la stratégie de l’oignon. C’est encore plus vrai pour les sportifs. Et pour bien composer son mille-feuille vestimentaire, il y a un principe élémentaire à faire valoir: c’est la première couche qui est la plus importante. «En effet, si la première couche des vêtements n’est pas adaptée, c’est l’efficacité de tout le dispositif qui est en péril, explique Hervé Warpelin, directeur technique chez New Concept Sports et spécialiste des textiles. La première couche est responsable de la régulation thermique et du transfert d’humidité, qui est cruciale pour ne pas avoir froid pendant l’effort.»