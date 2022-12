Intempéries en Suisse – Pourquoi la pluie complique les prévisions météo Depuis des années, les bulletins météo sont systématiquement enregistrés. Conclusion: ils s’améliorent de plus en plus. Sauf quand il pleut. Pourquoi? Angela Barandun

Le 4 juillet 2022, un déluge a provoqué des inondations dans l’Emmental. Le torrent a continué à s’écouler en direction de l’Aar et est passé par Kirchberg. La catastrophe s’est transformée en attraction pour le public. Beat Mathys

Ce matin, depuis l’ouest, passage à des phases sèches temporairement plus longues avec davantage de périodes ensoleillées. Dans le courant de l’après-midi, quelques averses et orages parfois violents, d’abord le long des Préalpes et des Alpes, puis en soirée également en plaine.