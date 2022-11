Afficher plus

La guerre peut être suivie en direct sur les réseaux sociaux, par le biais de témoignagnes, d'images et de vidéos en provenance d'Ukraine. Souvent, on ne sait pas d'où viennent les informations et avec quelle intention elles sont diffusées. Dans ce blog, nous essayons de trier le vrai du faux.

Nous publions nos sources et sommes transparents lorsque nous doutons de leur crédibilité. Dans la mesure du possible, nous nous référons à des plateformes de fact-checking reconnues, à des analystes et à des experts fiables. Nous indiquons également si nous ne pouvons pas vérifier quelque chose.