Sport pour nous – Pourquoi la musique rend-elle plus performant? Écouter une musique que l’on aime repousse la sensation de fatigue et de douleurs. Sans aller trop loin, elle permet d’en faire un petit peu plus. Emile Perrin

Une mélodie stimulante permet de pousser l’effort un cran plus loin Shutterstock

On enfile son jogging, on lace ses chaussures et, surtout, on n’oublie pas ses écouteurs. Que l’on aille dans une salle de fitness, en extérieur pour un footing ou à un match, la musique nous accompagne de plus en plus souvent. Le rituel est devenu commun pour un nombre croissant de sportifs. Qu’ils soient professionnels ou non, l’accompagnement musical est quasiment devenu indispensable pour certains, avant ou pendant l’effort.