Omicron est-il moins dangereux? – Pourquoi la «grande vague» ne déferle pas sur les hôpitaux Les contaminations au coronavirus se poursuivent à grande vitesse, mais le nombre d’hospitalisations et de décès reste bas par rapport à l’hiver précédent. Un découplage spectaculaire. Fanny Giroud

Le variant Omicron est-il moins dangereux, ou e st-ce simplement parce qu’ il touche une population qui a été vaccinée ou qui a déjà été touchée par un autre variant du Covid qu e le phénomène de découplage entre les nouveaux cas positifs et les formes graves est observé ? Les deux phénomènes semblent inextricables. (photo d’illustration) KEYSTONE

Le variant Omicron poursuit son offensive hivernale, avec une vague de contaminations sans précédent en Suisse. Vacciné ou non, tout le monde semble y passer. Près de 20’000 personnes sont infectées en moyenne tous les jours depuis deux semaines. Heureusement, avec Omicron, la courbe des hospitalisations ne suit plus celle des contaminations de la même manière que l’hiver dernier.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, il y a aujourd’hui trois fois plus de cas décelés chaque jour par rapport à novembre 2020; mais dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées et de malades aux soins intensifs est moitié moins élevé qu’au pic de la deuxième vague (100%). Quant au nombre de décès quotidien, il est encore plus bas.