Football et politique – Pourquoi la France désirait moins la victoire que l’Argentine Contrairement à Emmanuel Macron qui s’est mué en premier supporter de l’équipe de France, la gauche et la droite nationaliste ont ménagé leur soutien. Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron prend Kylian Mbappe dans ses bras dimanche après la défaite contre l’Argentine. AFP

Bien sûr, tout le pays l’espérait, tout le pays l’attendait. Bien sûr, cette troisième étoile sur le maillot des Bleus aurait fait l’immense fierté de la France. Mais désirait-elle vraiment cette victoire avec autant de ferveur et d’unité que l’Argentine? À décrypter les soutiens et prises de position politiques, ces derniers jours, on peut se poser la question.