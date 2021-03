Lutte contre le Covid-19 – Pourquoi la Confédération n’autorise pas les autotests On peut techniquement faire un test Covid seul à la maison. Mais l’Office fédéral de la santé publique y voit deux problèmes. Arthur Grosjean Berne

Un autotest salivaire a été présenté en Autriche. KEYSTONE

Après avoir freiné des quatre fers sur les tests de masse en 2020, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne jure plus que par eux. Ce mardi, la directrice Anne Lévy a répété combien ils étaient nécessaires et que certains cantons devraient en faire bien plus.

Mais qu’en est-il du test individuel Covid que l’on pourrait faire tranquillement chez soi? On s’enfoncerait un écouvillon dans le nez ou on cracherait dans une fiole, et un kit permettrait de voir rapidement si on est positif ou négatif. Plus besoin d’envoyer le résultat à un laboratoire. L’OFSP est tout sauf enthousiaste envers ces tests rapides. Il refuse pour l’instant de les autoriser.