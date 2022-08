Transfert officialisé à YB – Pourquoi Kastriot Imeri quitte le Servette FC pour Young Boys La piste de Berne, que nous révélions en primeur mardi dernier, était la bonne. Retour sur un transfert officiel désormais. Daniel Visentini

Kastriot Imeri, formé par Servette, peut voir loin. Cela passe dans un premier temps par un transfert à Young Boys. C’est officiel désormais. ERIC LAFARGUE

Dimanche à Berne, il le savait sans doute déjà. En observant Young Boys - Servette depuis les tribunes, juste derrière le banc grenat, Kastriot Imeri embrassait d’un même regard son ex-équipe et sa nouvelle formation, dans ce qui va devenir sa maison désormais, le Wankdorf. Comme nous l’avons révélé il y a une semaine et confirmé encore la veille du match, samedi, les contacts entre le joyau Servettien de 22 ans et le meilleur club de Suisse indiquaient un chemin tout droit tracé en direction de Berne. Le transfert est désormais officiel, il s’est engagé jusqu’en 2026 avec YB. Rien d’illogique pour toutes les parties, en fait.