Conseils en management – Pourquoi il est vital de critiquer son chef

Un chef doit-il encourager ses collaborateurs à le critiquer? La relation entre Larry Page (cofondateur de Google) et son ancien responsable qualité Matt Cutts est l’une des plus intenses de l’histoire du monde professionnel. Dans son best-seller «En toute franchise», l’entrepreneure nord-américaine Kim Scott nous en donne un aperçu captivant.

«Peu après mon arrivée chez Google, j’ai assisté à une impressionnante démonstration de feed-back, écrit-elle. Lors d’une réunion avec Larry Page et Matt Cutts, nous avons débattu d’une idée proposée par Matt Cutts et moi-même. Larry Page défendait une option différente, plus sophistiquée, et pour moi incompréhensible. Manifestement mon responsable, lui, la comprenait et ne l’appréciait pas du tout».