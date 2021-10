Sports pour nous – Pourquoi faut-il prendre soin de ses pieds? Ils subissent des milliers de chocs, sont mal ventilés et souvent coincés dans des chaussures trop étroites: les pieds sont souvent au bas de la liste des soins du corps. Une erreur. Voici pourquoi il faut les prendre en mains. Tobias Müller , Pia Wertheimer

Martyrisés au quotidien, les pieds supportent le poids du monde: raison de plus pour les bichonner. Ils vous le rendront bien! Getty Images/iStockphoto

Ils nous mènent en haut des escaliers, marquent des buts, permettent de franchir la ligne d’arrivée d’un marathon et nous portent dans la vie quotidienne. Les experts de la santé recommandent 10’000 pas par jour. Ce qui signifie 10’000 coups sur la voûte plantaire. Au tennis, au football et au handball, ils doivent supporter des changements de direction permanents. Et lors d’un sprint, leurs cartilages, tendons et ligaments encaissent douze fois le poids du corps. Les pieds sont soumis à un stress constant.

Pourtant, souvent, nous n’en prenons pas vraiment soin. Nous les serrons dans des chaussures mal aérées, les privons de la lumière et, parfois même, nous les abandonnons aux mycoses. Cette négligence peut être douloureuse, jusqu’à tuer le plaisir de pratiquer son sport. Voici comment l’éviter et changer ses habitudes.