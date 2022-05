À la COP26 de Glasgow, Jeff Bezos, le patron d’Amazon, lui avait promis 1 milliard de dollars. À Paris début 2021, des bailleurs de fonds internationaux s’étaient engagés à hauteur de 19 milliards. L’argent est là, et pourtant, la Grande muraille verte piétine. Au point de faire douter de son achèvement promis d’ici à huit ans.

Le projet initial était de planter des végétaux sur une bande de 8000 kilomètres de long et de 15 km de large, allant du Sénégal à Djibouti, et de reboiser ainsi 100 millions d’hectares de terres arides du Sahel d’ici à 2030. La muraille porte d’ailleurs mal son nom, c’est plutôt une mosaïque de terres forestières, agricoles et pastorales, qui s’étend sur onze pays. Depuis, le projet a été modifié et il s’agit de restaurer les terres sur une bande beaucoup plus large.