Déforestation en Amazonie – «Pourquoi en voulez-vous encore plus?» De passage à Genève, le chamane Davi Kopenawa dénonce l’explosion des mines illégales et les projets du gouvernement Bolsonaro en Amazonie. Virginie Lenk

Davi Kopenawa, chaman et chef de la tribu des Yanomami. AFP

Sous le regard doux et impassible du chamane, la révolte gronde, comme à chaque fois qu’il parle des droits dont son peuple est spolié. Davi Kopenawa décrit sans complaisance ces orpailleurs illégaux qui envahissent «comme des termites» la terre des Yanomami. L’épidémie de Covid qui a sévi sans précédent au Brésil ne les a pas arrêtés. Pire, le nombre de mines a augmenté en 2021, dans les régions protégées et les réserves indigènes. «Ils avancent, ils ont des hélicoptères, des avions, des connexions internet au milieu de la forêt. Ils nous amènent la malaria, les armes à feu, l’alcool et la marijuana.»