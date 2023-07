Siège principal à Interlaken-Ouest: c’est ici, à la Bahnhofstrasse 22, que Xplain programme des logiciels pour les autorités. Jürg Spielmann

Difficile de faire plus discret. La maison située au bord de l’Aar, à proximité immédiate de la gare d’Interlaken-Ouest (BE), abrite trois bars touristiques: Napoli Pizza Kebab, Welcome India King et le café-restaurant Gleis 3. Seuls celles et ceux qui regardent de très près peuvent voir qu’une entreprise informatique active dans un domaine hautement sensible et dont la moitié de la Suisse parle désormais a également son siège ici.