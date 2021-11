Lettre du jour – Pourquoi changer? Tout est parfait! Opinion Courrier des lecteurs

ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Genève, 25 novembre

Que se passe-t-il en Suisse? Caillassage des pompiers et de la police, incendies criminels, violences dans les stades, étudiants sans le sou qui demandent de l’aide pour manger, simplement pour satisfaire un besoin primaire de la vie.

Ajoutons les 16% de Suisses qui n’ont pu se payer une consultation médicale en 2020, faute d’argent, 23’000 repas gratuits servis par jour à Genève pour les plus pauvres, 8,7% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, dont 4,2% de working poor.

Alors, à quoi cela sert-il d’être l’un des pays les plus riches du monde, si l’assurance maladie universelle ne prend pas en charge les plus démunis, si les aides sociales ne vont pas à la rencontre de ceux qui en ont besoin?

À quoi sert la croissance flamboyante dont les hommes politiques nous rebattent les oreilles, si ces bénéfices ne tombent que dans les poches de ceux qui les ont déjà pleines?

La Suisse est comme tous les autres pays du monde, touchée par les mêmes fléaux sociaux, simplement un peu plus tard que les autres. Et c’est pour cela que le personnel politique est inexcusable. Car rien n’a été fait pour échapper à ce glissement, alors que l’argent coule à flots dans cet eldorado. La Suisse se voit plus forte qu’elle n’est, à l’abri des secousses du monde moderne, avec des bras plus gros qu’elle ne possède. […]

Nous ratons tous les virages car notre démocratie est malade. Seule la plus belle démocratie du monde était capable de refuser un siège de conseiller fédéral à un écologiste, alors que le mouvement Vert était gratifié de plus de voix que certains partis de gouvernement. Le scandale absolu, dans un pays qui bombe le torse et veut donner des leçons de démocratie au monde entier.

La véritable maladie de la Suisse, c’est l’hyperlibéralisme. Tout découle de ce positionnement économique dont le seul but est de gagner de l’argent, toujours plus, par tous les moyens, sans éthique, et surtout sans redistribuer à ceux qui, en bas de l’échelle, œuvrent en silence pour sa richesse.

Au pays de l’argent-roi, on ne regarde pas les problèmes en face, car s’y attaquer a un coût, et dépenser cet argent, pourtant si facilement gagné, est un tabou.

On a de la chance de vivre en Suisse, répliquent les politiques, qui anesthésient par cette formule, combien de fois entendue, toute réflexion à un éventuel changement. Pourquoi changer, puisque tout est parfait?

Georges Chaput

