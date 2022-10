Mais qu’est-ce qui motive ces revenants de la politique? Ils ont déjà régné, puis ont été rattrapés par de vilaines affaires. Aujourd’hui, quelques années plus tard, ils se damneraient pour rempiler.

Lula da Silva, leader du parti des travailleurs, décevant au premier tour, a encore toutes les chances de se (re)hisser à la tête du gouvernement brésilien lors du 2e tour des présidentielles face à Jair Bolsonaro le 30 octobre prochain. Il a septante-six ans et un parcours totalement rocambolesque. Condamné, emprisonné notamment pour blanchiment d’argent et corruption, il finit par être blanchi, en grande partie.

Donald Trump lui aussi veut revenir à la Maison Blanche. Sans se déclarer officiellement, il ne laisse que peu de doutes sur ses intentions de se présenter aux présidentielles 2024. Cela alors qu’il continue de contester la «gigantesque fraude électorale» manigancée par Joe Biden. Alors que son rôle actif dans la révolte du Capitole se confirme au fil de l’enquête, il se trouve pris dans un imbroglio politico-judiciaire-médiatique à faire pâlir Richard Nixon.

A une tout autre échelle évidemment, la tentative de retour de Pierre Maudet au gouvernement genevois lors des élections de l’an prochain. A côté de Trump ou Lula, il faut bien admettre que le sulfureux politicien local tient plutôt du pétard mouillé. Ses démêlés avec la justice (le Tribunal fédéral doit encore rendre son jugement dans l’affaire du voyage à Abu Dhabi) paraissent bien dérisoires face à ceux de l’ex-président américain et les enjeux de son retour sont très évidemment sans commune mesure.

Il n’en reste pas moins que les hommes et les mécanismes de reconquête du pouvoir présentent des similitudes. Relevons d’abord, que rares sont les gouvernants qui obtiennent un deuxième mandat non consécutif. Trump, s’il était élu, inscrirait une première dans l’histoire américaine. A Genève, une telle réélection reste la rare performance d’une demi-douzaine de conseillers d’Etat dont James Fazy, figure historique des radicaux genevois et référence de Pierre Maudet. Il tentera même un deuxième retour en 1864 qui se soldera par un échec.

En dépit d’immenses disparités, les candidats au retour présentent des points de convergence frappants. Tous trois sont des bêtes politiques. Ils possèdent un charisme phénoménal, affichent une endurance et une détermination dans l’adversité sans pareil, montrent un sens politique et une énergie inouïs. Ils sont fondamentalement radicaux dans leurs opinions, diviseurs, adorent en découdre et ne renoncent jamais. Leur rapport à l’argent est trouble, sinon plus. Pour eux, le seul jugement qui compte est celui du peuple, la justice étant soit corrompue, politisée ou foncièrement injuste. Ils sont obsédés par la communication et les médias avec lesquels ils entretiennent un rapport d’amour-haine. Trump a déclaré le «New York Times» «ennemi public numéro un» et est en train d’intenter un procès à CNN. Même la Fox, qui fut son porte-voix présidentiel, n’est plus en grâce. Maudet, lui, ne cache plus son aversion aux principaux médias qui l’auraient maltraités et se rabat désormais sur un tout ménage genevois pour communiquer en exclusivité presse. Enfin, les revenants se posent en victimes d’un système dont ils font eux-mêmes partie.

Côté plus sombre, il y a l’usage massif du mensonge. Et pour au moins deux d’entre eux, on ne parle pas du mensonge du politicien ordinaire mais bien de celui qui consiste à gruger toutes les institutions, y compris les citoyens. Enfin, l’ego ou l’egotisme à outrance ainsi qu’une soif insatiable de pouvoir sont les moteurs de leur combat pour la reconquête. Sont-ils, feront-ils de bon gouvernants? Le peuple tranchera… A moins que, pour Trump et Maudet, une décision de justice ne leur coupe la route.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

