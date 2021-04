Confidences avant les play-off – «Pourquoi cette coupe de champion n’a pas de nom?» Vainqueur de la Stanley Cup en 2016 avec Pittsburgh, Éric Fehr a l’expérience des play-off qui commencent ce mardi à Fribourg pour Ge/Servette. Le Canadien est déjà tout excité. Christian Maillard

Éric Fehr est tout sourire et excité avant ce premier match de play-off, mardi à Fribourg. Pierre Maillard

«Tu ne lui parles pas de muselière sinon il s’en va!» Le chef de presse nous a d’emblée prévenus, pas question de remuer le couteau dans la plaie et de demander à Éric Fehr pourquoi il provoque régulièrement les arbitres et qu’il est avec 153 minutes de pénalité, le joueur le plus sanctionné de la Ligue. Inutile de lui chercher des crosses…

«C’est une boule d’émotions, soupire son coach Pat Emond, Mais cela peut aussi lui arriver de rester sage quatre à cinq matches avant de péter les plombs au sixième. C’est un gars comme ça, de très émotif, qui peut prendre des mauvaises pénalités. Mais c’est un battant et un compétiteur que tu as besoin dans des play-off où il s’agit de matches d’hommes physiques et très intenses…» Il sera très utile à Ge/Servette.