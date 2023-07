Commentaires et dérapages – Pourquoi certains seniors sont-ils si méchants en ligne? On les imagine peu enclins au numérique et à la polémique sur les réseaux sociaux. Il n’en est rien. Des trolls existent aussi parmi les plus de 60 ans. Catherine Cochard

Certains facteurs cognitifs qui vont avec l’âge – impulsivité, manque de réflexion, excès de confiance, ressentiment ou manque d’empathie – favorisent la radicalisation des trolls seniors. Illustration: Manuel Perrin

«Il y a environ six mois, j’ai eu peur de sortir de chez moi. Je craignais que les personnes avec lesquelles je m’étais sérieusement pris de bec en ligne me retrouvent et me fassent du tort.» L’homme qui s’exprime ainsi fait partie des internautes qui commentent régulièrement nos articles. On l’appellera Bob, mais il s’exprime ici – comme sur les réseaux sociaux – sous pseudo «pour protéger sa vie privée».