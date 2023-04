Demi-finale contre Lugano – Pourquoi ce match de Coupe est capital pour Servette Les Grenat ont une qualification pour la finale en ligne de mire et des Tessinois comme obstacle. Un destin à assumer ce soir (20 h 15). Daniel Visentini

C’est l’image de ce Servette-là que le public veut voir ce mercredi soir à la fin de la demi-finale de Coupe. KEYSTONE

Écrire l’histoire, ce n’est toujours que rajouter des pages. Il faut voir lesquelles, il faut voir comment. Pour hier, pour aujourd’hui et pour demain, Servette fait face ce mercredi soir à son destin. Il n’y a là qu’une demi-finale de Coupe de Suisse, mais, en filigrane, bien plus que ça. Ce match, qui peut ouvrir les portes d’une finale, convoque les bonheurs lointains et les misères flottantes du passé, les certitudes nouvelles et les élans naissants du présent, les espoirs glorieux et les promesses solides du futur.