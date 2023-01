Basketball – Pourquoi Bryan Colon ne joue pas avec la Suisse Arrivé dans notre pays à 11 ans, le meneur de jeu des Lions de Genève, qui dispute ce samedi la demi-finale de la SBL Cup contre Massagno, ne joue pas avec la sélection helvétique. Le Dominicain explique son choix. Christian Maillard

Le meneur de jeu des Lions de Genève constituerait un apport non négligeable pour l’équipe nationale. Swiss Basketball/Pierre Maillard

Tandis qu’il aligne les bonnes performances chaque week-end avec les Lions de Genève, Bryan Colon – fils de l’ancien joueur de Vevey et Pully José Colon - n’a jamais été sélectionné dans l’équipe nationale, qui aurait bien besoin d’un meneur de jeu comme lui. La question, c’est pourquoi? «Tout simplement parce qu’il n’est pas Suisse, répond Giancarlo Sergi, président de Swiss Basketball. Il aurait besoin d’un passeport mais il n’a malheureusement jamais effectué sa demande pour obtenir la nationalité. Pour lui qui a vécu toute son enfance ici, cela n’aurait pas posé de problème. Moi je l’ai fait, j’avais 30 ans…»

«Il aurait besoin d’un passeport mais il n’a malheureusement jamais effectué sa demande pour obtenir la nationalité» Giancarlo Sergi, président de Swiss Basketball

S’il est né à Saint-Domingue, Bryan a rejoint son père et la Suisse en 2003 à Lausanne avant de poursuivre dès 2015 sa carrière à Monthey, avant de rebondir à Neuchâtel puis Genève. S’il joue l’été dans son île avec les Indios de San Francisco, c’est dans notre pays que le distributeur du Pommier a fait toutes ses classes et sa carrière professionnelle. «C’est en effet dommage que je ne suis pas en sélection mais ce n’est pas aussi simple, explique le capitaine des Lions.»

«Je suis un grand fan de tout ce qui touche au service militaire et en demandant le passeport suisse, l’armée aurait été obligatoire. J’ai eu peur d’être tenté de faire carrière sous les drapeaux au détriment du basket» Bryan Colon, meneur de jeu des Lions de Genève

Il explique les raisons de son choix. «Moi je suis un grand fan de tout ce qui touche au service militaire et en demandant le passeport suisse, l’armée aurait été obligatoire. J’ai eu peur, du coup, d’être tenté de faire carrière sous les drapeaux comme mon oncle au pays, qui a été chef de la police nationale durant de nombreuses années. Je craignais que cela soit au détriment du basket, ce qui aurait fait mal au cœur à mon père et mon cousin, qui sont toujours des amoureux de ce sport. Aujourd’hui, je ne regrette pas mon choix car je sais que les portes ne sont pas fermées.»

Bryan Colon ne cache pas non plus qu’il est en contact avec la sélection… dominicaine. «Si je continue à évoluer de la sorte avec un niveau correct et à progresser avec les Lions de Genève, je pourrais être appelé dans les mois à venir dans le groupe élargi qui est qualifié pour la prochaine Coupe du monde.»

Des offres de l’étranger

Le joueur du Pommier, qui a reçu l’été dernier des offres de Pro B française, de Belgique et d’un pays de l‘Est, aurait pu également poursuivre sa carrière à l’étranger. Mais le Dominicain se plaît à Genève et dans notre pays. «J’ai fait le choix de rester ici parce que j’ai une famille, précise le joueur de 31 ans. J’ai une petite fille de 2 ans et je n’ai pas envie de partir sans elle à des milliers de kilomètres. Vous savez, je suis quelqu’un de très sensible qui s’est construit tout seul et qui a un gros cœur. Je n’ai pas encore terminé le travail que j’ai entrepris en Suisse et réalisé les objectifs que je me suis fixés.» Dont un premier trophée avec les Lions, celui de la SBL Cup, ce week-end à Montreux…

Il ne lui manquerait qu’un passeport pour le combler, lui et tous les fans du basket suisse…



Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.