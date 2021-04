Diplomatie et Covid-19 – Pourquoi Berne joue la prudence vis-à-vis de la Chine La Suisse ne s’affiche pas avec les États-Unis pour réclamer davantage de transparence de la part de Pékin sur l’origine de la pandémie. Patrick Monay

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du DFAE, entouré de quelques uns de ses conseillers pour la stratégie de la Confédération avec la Chine, le 19 mars. KEYSTONE/Anthony Anex

La Chine doit donner «pleinement accès» à ses données pour permettre au monde de comprendre l’origine de la pandémie de Covid-19. C’est le sens d’une déclaration officielle adoptée la semaine dernière par les États-Unis et treize autres pays, peu après la publication d’un rapport controversé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Treize pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, Israël, le Canada, le Japon, l’Australie, le Danemark ou encore la Norvège. Mais pas la Suisse.

Pourquoi donc? La «NZZ» livre un élément de réponse ce jeudi, après avoir interpellé le Département des affaires étrangères (DFAE). La réponse qui lui a été livrée tient de «l’équilibrisme linguistique», comme le dit joliment le quotidien zurichois. Sur le fond, Berne semble partager le malaise des Américains. Cependant, la Suisse veut se positionner «de manière indépendante» dans le cadre de l’OMS et fait donc preuve «de retenue dans cette discussion politiquement sensible». Invitée à cosigner la «préoccupation» de Washington et de ses alliés, elle s’est donc abstenue de le faire.

Stratégie critiquée

Cette prudence rappelle clairement la stratégie Suisse-Chine 2021-2024 présentée par le Conseil fédéral le mois dernier, relève la «NZZ». Dans ce document, le gouvernement constate notamment que les tendances autoritaires se sont accrues en Chine ces dernières années, tout comme la répression des dissidents et la persécution des minorités. Il entend miser sur une politique indépendante à l’égard de la Chine, avec un dialogue constructif et critique – y compris en matière de droits humains.

Dans les faits, le dialogue entre les deux pays en matière de droits humains n’a guère avancé depuis deux ans. Et la publication de ces options stratégiques a provoqué des tensions diplomatiques: l’ambassadeur chinois à Berne, Wang Shihting, a fait part publiquement des critiques de son pays. Selon lui, «la Suisse porte des accusations et des attaques infondées sur le système politique, la politique des minorités et la situation des droits humains en Chine». Rien d’étonnant à ce que le DFAE d’Ignazio Cassis n’ait pas voulu s’afficher aux côtés des Américains pour mettre la pression sur Pékin.

Guerre de l’information

Une des clés de la gestion de la pandémie par la Chine est le contrôle de l’information et des images. La déclaration américaine doit donc être comprise comme une contre-attaque dans une guerre de l’information, analyse la «NZZ». L’administration Biden poursuit la politique de l’administration Trump. Depuis janvier, le secrétaire d’État Antony Blinken réclame avec vigueur des éclaircissements sur l’origine du virus. «La demande faite au DFAE de signer la lettre de protestation se fondait sur la compréhension de principe que la Suisse partage les valeurs des États-Unis, indépendamment de sa neutralité et de ses intérêts économiques en Chine», décode le journal alémanique.

Le conflit entre la Chine et l’Occident prenant de l’ampleur, les États-Unis reviendront frapper à la porte de Berne, prédit le quotidien zurichois. Après l’origine du coronavirus, il s’agira peut-être de l’exclusivité des normes technologiques, puis de la protection de la propriété intellectuelle contre l’espionnage industriel chinois. La Suisse sera donc à nouveau amenée à prendre position dans ce jeu d’équilibre subtil.

Animal non identifié

Sur le front de la pandémie, en tout cas, les incertitudes demeurent. Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lui-même réclamé fin mars une nouvelle enquête avec des experts spécialisés sur l’hypothèse d’une fuite du virus d’un laboratoire chinois. Les auteurs du premier rapport qualifiaient cette hypothèse d'«extrêmement improbable». Ils privilégient la piste d’une transmission du virus à l’être humain par un animal intermédiaire non encore identifié. Quant à une éventuelle transmission par de la viande surgelée – explication avancée par Pékin –, les experts jugent ce scénario «possible».

