Guerre en Ukraine – Pourquoi Berlin détient la clé des futurs tanks ukrainiens Européens et Américains souhaitent livrer des blindés lourds à Kiev. Mais l’Allemagne, dont les chars d’assaut sont les plus nombreux, tergiverse. Théophile Simon

Un char ukrainien fait feu sur une position russe dans la région de Louhansk, le 12 janvier 2023. La totalité des chars ukrainiens se compose de tanks de l’ère soviétique. AFP/ANATOLII STEPANOV

Blindés de 15 tonnes fournis par Paris. Véhicules d’infanterie de 30 tonnes promis par Washington et Berlin. Tanks de 70 tonnes envoyés par Londres. Les armes offertes à Kiev prennent chaque semaine un peu plus de poids. Et l’aide militaire à l’Ukraine franchit un nouveau cap: après les équipements de nature défensive et l’artillerie à longue portée, voici venus les chars d’assaut de fabrication occidentale.