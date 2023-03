Élections cantonales genevoises – Pourquoi autant de noms sur les listes électorales? Sur la plupart des listes, ajouter et biffer des candidats est fastidieux puisque (presque) toute la feuille est déjà remplie… Depuis dix ans, il y a inflation. Rachad Armanios

Les listes électorales comptent jusqu’à 98 noms pour l’UDC. «En 1993, feue l’Alliance de Gauche avait présenté 52 candidats, en raison de l’addition de ceux de SolidaritéS et du Parti du Travail, se souvient le député Pierre Vanek. Ce nombre était inhabituellement élevé.» LUCIEN FORTUNATI

Depuis dix ans, on observe une inflation de candidates et candidats au Grand Conseil sur les listes électorales. Lors du dernier Café Tribune à Plan-les-Ouates, plusieurs lectrices et lecteurs, adeptes du panachage (ajouter des noms d’autres listes), se sont demandé pourquoi les partis remplissaient toute la feuille. Ce qui leur laisse très peu de place pour ajouter les candidats pointés sur d’autres listes.