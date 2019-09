Pourquoi aime-t-on croire aux théories du complot?

Rudy Reichstadt est le fondateur du site ConspiracyWatch.info , qu’il anime depuis 2007. Il est également membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès.

Les théories du complot déferlent depuis une quinzaine d’années. Quelles sont celles qui ont le vent en poupe ces temps-ci?

Il faut commencer par préciser une chose. Vous avez des théories du complot très connues du public, mais qui suscitent une adhésion limitée. Celles qui concernent les premiers pas de l’homme sur la Lune par exemple. À l’inverse, d’autres sont moins connues du grand public, mais suscitent une adhésion plus forte. Par exemple sur l’assassinat de John F. Kennedy. Ou sur l’idée selon laquelle le sida aurait été créé dans des laboratoires secrets américains.

En règle générale, je dirais que les théories du complot se diffusent par grandes thématiques. Vous avez d’abord celles qui concernent la santé, donc l’intime, autour des maladies, des épidémies et de l’acte vaccinal. L’idée selon laquelle le gouvernement serait de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour imposer aux gens des vaccinations nocives est une des thèses complotistes qui suscite le plus d’adhésion en France, le pays de Pasteur… C’est inquiétant: en termes de santé publique, les conséquences de cette thèse sont très concrètes! À côté de cela, la géopolitique constitue le deuxième grand thème auquel s’accrochent les théories du complot.

La Syrie, l’Ukraine, le Venezuela, Israël… Toutes ces situations de conflits en génèrent beaucoup. Enfin, les attentats djihadistes qui se sont produits en France depuis 2012 n’ont cessé d’être réécrits par la pensée complotiste. Elle les intègre dans un schéma plus large – le paradigme du terrorisme fabriqué – selon lequel ces actes seraient en réalité des opérations maquillées en opérations terroristes pour des raisons diverses: diviser les Français, faire porter le chapeau aux musulmans, précipiter le choc des civilisations… Cela constitue le troisième grand ensemble.

Cette diversité permet de donner une définition claire de la théorie du complot?

Celle que je propose s’inspire de définitions mises en circulation par d’autres auteurs. C’est la tendance à attribuer l’origine d’un événement, en général marquant, à l’action clandestine d’un petit groupe d’individus unis par la poursuite d’un objectif répréhensible. Et c’est aussi la tendance à le faire abusivement. Non seulement sans apporter la preuve définitive de ses allégations, mais également au détriment d’un cadre interprétatif plus plausible. De cela, il découle qu’une théorie du complot formule toujours une accusation: c’est pour nuire que l’on complote.

Vous écrivez qu’un «mur de complaisance» s’est érigé autour du complotisme. De quoi est fait ce mur?

En partie de ce qu’on a pu appeler la «culture de l’excuse». Elle incite à considérer que tout cela ne serait pas bien grave, sans grandes conséquences. Mais c’est faux. Au Moyen Âge, quand on envoyait les sorcières au bûcher, on les accusait de complot avec le démon. Les conséquences du complotisme peuvent être très graves, en particulier lorsque certaines minorités sont visées. Il peut en résulter des passages à l’acte violents, voire génocidaires. Les théories du complot dressent des potences et préparent les bûchers.

Vous soulignez que le complotisme se présente volontiers sous l’aspect de l’esprit critique et d’un scepticisme légitime. Cela explique aussi la complaisance?

Absolument. Mais le doute du complotiste ne relève pas du scepticisme. C’est une croyance qui prend l’habit du scepticisme pour se revêtir du prestige associé à la tradition critique du doute méthodique.

Ce qu’on vous objecte parfois, c’est que l’histoire montre que «les complots existent». Pourquoi cela vous irrite-t-il?

Parce que c’est une lapalissade. Évidemment, il n’y aurait pas de théories du complot s’il n’y avait pas de complot. Comme il n’y aurait pas d’incendies de forêts s’il n’y avait pas de forêts… Les complotistes ne sont pas des gens qui, constatant que les complots ont existé dans l’histoire, estiment qu’ils continueront tant que les êtres humains vivront en société. Non, ce sont des gens qui ont envie de croire à une thèse plutôt qu’à une autre. Leur manière d’argumenter le révèle: systématiquement, ils reprennent à leur compte tous les éléments qui confortent leur thèse et écartent tout ce qui la contrarie. Le complotisme procède avant tout d’un phénomène de croyance, voire de crédulité.

Si ces croyances séduisent, n’est-ce pas parce qu’elles apportent des bénéfices psychologiques à ceux qui y adhérent?

Elles constituent en effet une béquille psychologique qui permet de fuir la réalité: elles consolent ceux qui n’ont pas la force de mettre leurs propres représentations en conformité avec le réel. En outre, et cela ne concerne pas forcément les mêmes personnes, le complotisme procure des bénéfices narcissiques. Il donne le sentiment d’être plus intelligent, plus clairvoyant que l’humanité commune.

On peut combattre de telles croyances en leur opposant la vérité des faits?

C’est indispensable, mais insuffisant. Le fact-checking, qui va dans le bon sens, doit s’accompagner d’un travail critique. Dans les années 90, le politologue Pierre-André Taguieff parlait de «harcèlement argumentatif». Cela veut dire qu’il faut prendre au mot les arguments complotistes et les questionner à notre tour, sans concession. Mais cela ne suffira pas sans une certaine mise en récit. Ce qui fait la force des discours conspirationnistes, c’est qu’ils sont mis au service d’une narration: ils racontent une histoire.

Notre démocratie libérale, à l’inverse, est plus réticente à se mettre en récit. Elle n’ose pas; elle se méfie du «roman national» et cela peut se comprendre. Mais je crois qu’il est indispensable, lorsqu’on défend des idées dans l’arène politique, de raconter une histoire en réinscrivant sa parole dans le temps long. Notre personnel politique en est-il encore capable? Le discours technocratique a fait et fait encore beaucoup de mal à cette narration démocratique.

Les thèses complotistes auront toujours une longueur d’avance: elles ne sont pas chères à produire, mais leur réfutation réclame l’enquête et la vérification qui sont d’un coût plus élevé. Lutter contre elles, n’est-ce pas comme vouloir vider l’océan avec une cuillère à café?

Si, mais il faut le faire quand même! Parmi les gens avec qui je travaille et qui écrivent sur Conspiracy Watch, certains sont d’anciens complotistes qui, avec le temps, en sont sortis. Cette désescalade est possible à l’échelle individuelle. Tout ce travail critique, même s’il ne porte pas ses fruits immédiatement, le fera plus tard. Ce sont des graines semées.

Vous relevez que les gens modestes et peu diplômés sont les plus perméables aux thèses complotistes. Le titre de votre livre, en parlant d’«imbéciles», n’exprime-t-il pas le point de vue d’une élite?

Non, il ne s’agit pas d’un point de vue surplombant mais lucide. Il n’y a chez moi ni malveillance ni volonté de donner des leçons. Étymologiquement, l’imbécile est celui qui se meut sans béquille et qui a donc une fragilité. Si votre béquille n’est pas l’instruction, le savoir, mais aussi une forme d’humilité face à la connaissance, vous allez en trouver une autre qui pourrait être le complotisme.

Tout en interpellant le lecteur, le titre du livre m’apparaît comme une main tendue: ce que j’attends d’un véritable ami, c’est qu’il me tienne un discours clair et me dise que je raconte des bêtises si j’en raconte. Nous pouvons tous être ébranlés par des arguments complotistes et céder à leur vertige. L’imbécile, ce n’est pas forcément l’autre.