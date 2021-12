Trésor américain – Pour Washington, la Suisse ne manipule plus sa monnaie La Confédération ne fait plus partie de la liste des pays susceptibles de manipuler le cours de leur monnaie.

Le Département du Trésor des États-Unis à Washington. AFP

Le gouvernement américain a confirmé le retrait de la Suisse de la liste des pays susceptibles de manipuler le cours de leur monnaie. Le Département du Trésor estime que la Confédération ne remplit plus les critères depuis les deux dernières évaluations.

Les interventions de la Banque nationale suisse (BNS) sur le marché des changes continueront cependant à faire l’objet d’une surveillance, indique vendredi le Trésor US. Dans une prise de position distincte, la BNS affirme prendre acte de cette décision et rester en contact avec Washington.

Hormis la Suisse, le Trésor américain a annoncé qu’il continuerait d’observer avec attention les politiques économiques de la Chine et les mesures de Pékin pour influencer le cours de sa devise, ainsi que les politiques de change du Vietnam et de Taïwan.

Liste de surveillance

Washington n’a accusé aucun pays de manipuler sa devise afin d’obtenir un avantage concurrentiel, mais a placé douze d’entre eux sur une liste de surveillance. Le rapport semestriel présenté au Congrès s’intéresse aux pays dont la balance commerciale est largement excédentaire et qui interviennent sur le marché des changes pour empêcher leurs monnaies de s’apprécier, ce qui rend leurs exportations plus compétitives.

La Suisse était dans le viseur de Washington depuis décembre 2020, date à laquelle le Trésor américain avait accusé la Confédération de manipuler sa devise. En avril, les autorités US étaient revenues en arrière, estimant les preuves de manipulation de cours insuffisantes.

La monnaie helvétique réagissait vivement à ces annonces, se raffermissant à 1,0385 franc pour un euro vers 19h, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis juillet 2015.

ATS

