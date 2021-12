Nouvelles mesures – Pour voir du hockey, il faudra être vacciné ou guéri Les clubs ont décidé d’imposer le concept 2G pour assister aux matches du championnat de National et Swiss League. L’obligation du port du masque tombe et les buvettes sont ouvertes à tous. Cyrill Pasche

Les clubs, notamment pour des raisons économiques, ont décidé que seules les personnes vaccinées ou guéries du Covid auront accès aux matches du championnat de Suisse. KEYSTONE

Les personnes à partir de 16 ans non vaccinées ou n’étant pas en possession d’un certificat de guérison du Covid ne pourront plus assister aux matches des deux premières divisions helvétiques avec effet immédiat. Les clubs de National et Swiss League ont tranché mardi matin en faveur du concept 2G (vacciné ou guéri) et le comité d’organisation de la traditionnelle Coupe Spengler a annoncé qu’il suivrait aussi les mêmes directives lors de la tenue du tournoi à Davos entre Noël et Nouvel-An.

«La décision a été prise à l’unanimité, se réjouit Denis Vaucher, directeur de la Ligue suisse de hockey sur glace (SIHF). C’est un signal important adressé à la collectivité. Pour les clubs, l’important était de renforcer le concept de protection et de montrer que tous les efforts sont faits de notre côté pour garantir la sécurité sanitaire de chacun.»