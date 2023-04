Finale de National League – Pour vivre son rêve, Ge/Servette ne doit pas le projeter Les Aigles, qui pourraient décrocher le premier titre de champion de leur histoire dès mardi à Bienne, courent encore le risque de tout perdre. Simon Meier

Les joueurs genevois ne sont plus qu’à un succès de remporter le trophée. La prudence et la rigueur restent toutefois de mise dans le camp grenat. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ge/Servette semble tenir le couteau par le manche, dans cette finale de National League. Mais l’aventure peut encore se terminer par un double coup de poignard dans le bide. Alors, avant l’acte VI de ce mardi soir à Bienne, les Aigles, qui mènent 3-2 et ne se trouvent plus qu’à une victoire d’un premier titre de champion historique, cultivent une prudence de rigueur. Non, rien n’est fait; et oui, les Seelandais sont encore vivants, dos au mur de surcroît.