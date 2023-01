Redevances hydrauliques – Pour une poignée d’or bleu, on se déchire en Valais Après avoir perdu au Tribunal fédéral, le Canton du Valais veut récupérer plusieurs millions auprès de communes via un décret. La manière passe mal. Julien Wicky

Le canton du valais s’est fait taper sur les doigts, sanctionné d’avoir versé dans l’arbitraire et d’avoir perçu indûment cet argent qui devait donc être restitué. ALAMY STOCK PHOTO

C’est un nouveau rouage qui grince: entre le Canton et six communes valaisannes, on se frite pour 3 millions liés aux redevances hydrauliques. C’est beaucoup d’argent, mais cela reste des broutilles face aux enjeux énergétiques qui se chiffrent en milliards pour le Valais, qui tiendra bientôt ses puissants barrages entre ses mains. La symbolique du conflit, en revanche, peut soulever des inquiétudes.