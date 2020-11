Lettre du jour – Pour une égalité de traitement Courrier des lecteurs

Keystone

Genève, 17 novembre

Un économiste de la santé a proposé ce jour l’introduction immédiate d’une base juridique d’enregistrement des sceptiques du Covid-19 permettant de leur infliger de grosses amendes et le cas échéant les priver de soins intensifs.

Dans cette crise il y va bien sûr de la responsabilité de chacun vis-à-vis d’autrui mais le fichage de citoyens qui se posent des questions sur la nécessité absolue de certaines mesures rappelle des décisions dictatoriales de sinistre mémoire prises en Europe il y a 70 ans.

Si ce Monsieur souhaite que l’on distingue les mauvais citoyens des bons, et par ce biais diminuer les coûts de la santé, a-t-il pensé à ficher les consommateurs de chocolat, d’alcool, de cigarettes, les sportifs, leur supprimant les traitements contre le diabète, les maladies hépatiques, pulmonaires, les accidents, etc.?

Et, afin de pouvoir aisément reconnaître et livrer à la colère des bien-pensants ces mauvais citoyens, ceux-ci devront-ils porter un signe distinctif sur leurs vêtements?

Lorsqu’on commence à désigner des boucs émissaires en situation de crise on n’est pas loin de la dictature: qui ne pense pas comme l’État est un danger, un dangereux égoïste complotiste.

Alors fichons et donnons donc aussi des signes distinctifs à l’idiotie et à l’obscurantisme, et dévoilons les idolâtres déshumanisés du dieu Finance, qui sont la plus grave menace pour la vraie démocratie.

Où va-t-on? Peuple suisse, réveille-toi!

Une grand-mère indignée.

Eliane Gayte