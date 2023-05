Genève, 30 avril

Mais en fait, c’est quoi d’être «vert» ou «écolo»? C’est quoi faire de l’écologie? […] Dans mon cas, j’ai adhéré aux Vert’libéraux pour deux raisons: lutter contre l’urgence climatique tout en gardant une part de liberté et de confort dans ma vie.

J’ai rejoint les bancs des Vert’libéraux pour un état d’esprit et non pour me dicter les bonnes règles à suivre. Je suis partisane d’une société où l’on doit moins consommer mais mieux. Je souhaite construire et laisser une planète avec des ressources nécessaires aux générations futures. Parce que l’on peut parler d’écologie, porter une idéologie ou partager son opinion sans aller saboter un green de golf, sans se coller la main sur un plateau télévisé ou sur le pont du Mont-Blanc. Je ne veux pas être assimilée à cette branche… Ces comportements n’ont rien à voir avec mes positions, ni celles de mon parti, et je souhaite pouvoir contribuer à une meilleure forme d’écologie. Je réprouve fortement ces actions qui n’apportent ni débats, ni actions.

De tels gestes sont contre-productifs, les vrais messages sont bafoués et ne permettent pas de soulever les problématiques ni d’élever les débats et encore moins de trouver des solutions concrètes. […] À quelques mois des élections fédérales, il me semble opportun d’expliquer et de faire comprendre quelles sont ma pensée et ma position au sujet d’être ou ne pas être «verte» et qu’il existe une autre forme de politique verte: les Vert’libéraux.

À mon sens, nous pouvons tous avoir une bonne âme verte. Oui, tout le monde et même à notre petite échelle! C’est une question d’attitude. […] Vous réduisez drastiquement votre empreinte carbone lorsque vous réduisez vos transports en avion. Vous pensez durable quand vous limitez votre consommation de viande ou simplement en achetant des produits locaux et de saison. Vous contribuez à cette réduction quand vous éteignez vos ampoules LED quand vous n’avez pas besoin de lumière. Oui, vous êtes vraiment écolo quand vous refusez d’aller skier sur de la neige artificielle […].

L’écologie que je prône n’est pas celle de l’interdiction, de la taxation et du dogmatisme mais une écologie portée sur les compromis, des discussions, du bon sens et sur la responsabilité individuelle.

Je prône une écologie plus saine, qui ne réprime pas et qui est plus à l’écoute de la réalité […].

Ornella Grillet, présidente de section PVL Collonge-Bellerive, Cologny & Vandœuvres

