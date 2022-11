Les modèles économiques fondés sur la surconsommation sont incompatibles avec une vie collective harmonieuse. Le Black Friday et son matraquage commercial nous en fournissent la preuve. La journée mondiale sans achat du 26 novembre, organisée en réaction à ce dernier, permet de nous questionner sur le mythe de la croissance et de contrer les appels à la consommation permanente.

Le marketing commercial est doté d’une force persuasive indéniable, comme en attestent les travaux des chercheurs. Il dope la demande de consommation. Les récentes enquêtes de la Fédération romande des consommateurs et de «Public Eye» l’ont révélé: les consommateurs et consommatrices suisses sont exposés aux «dark patterns» lors de leurs achats sur internet. Ces adaptations de l’interface visent à inciter les internautes à acheter plus et à divulguer des données personnelles.

D’autres recherches, notamment de Swiss Fair Trade, Fashion Revolution et Claro SA, ont dénoncé les techniques de manipulation auxquelles sont soumises en particulier les jeunes consommatrices. Elles ont mis en évidence les nombreuses conséquences sociales et environnementales délétères du marché de la fast fashion. Le syndicat Unia et d’autres acteurs du secteur de la logistique dénoncent quant à eux le non-respect des droits sociaux engendré par un marché du commerce en ligne en plein essor.

«La communication commerciale doit rejoindre l’ère de la sobriété.»

La publicité commerciale a des conséquences écologiques et sociales d’autant plus importantes que les dépenses en la matière se concentrent notamment sur des produits et des services polluants, tels que l’avion et la voiture (en particulier les SUV), le fast-food, les sodas et la fast fashion. En plus des émissions de gaz à effet de serre et de l’accumulation de déchets, ces produits et services représentent des enjeux majeurs de santé publique. Pour contrer l’obsolescence programmée et le greenwashing, la régulation des contenus publicitaires doit être indépendante et soumise à la délibération publique. Elle ne doit plus émaner d’organismes contrôlés par la profession publicitaire.

Pour réduire la pression commerciale, plusieurs pistes sont évoquées, comme l’introduction de taxes progressives sur les dépenses publicitaires ciblant les principaux annonceurs. En ville de Genève, une initiative ambitieuse, sur laquelle la population votera le 12 mars 2023, propose d’interdire la publicité commerciale par voie d’affichage et de la remplacer par la publicité culturelle, associative et caritative.

Dans un jugement important datant du mois de mars 2021, le Tribunal fédéral a reconnu que cette initiative permettait bien d’atteindre ses buts, entre autres empêcher une exposition non désirée à la publicité commerciale et une surstimulation de la consommation pouvant mener notamment au surendettement. La Cour suprême helvétique a souligné que la suppression de la publicité commerciale peut être envisagée comme une mesure qui augmente le bien-être de la population.

Si l’initiative «Genève Zéro Pub: Libérons nos rues de la publicité commerciale» était acceptée, la capitale lémanique rejoindrait plusieurs agglomérations du Nord global ayant mis en œuvre ou envisageant des initiatives comparables (São Paulo, Grenoble, Berlin, Hambourg, Bristol, Edimbourg, Canberra, etc.).Pour évoquer les enjeux de la consommation durable et équitable, les partisans de la transition sociale et écologique organisent une grande journée d’action et de réflexion le 26 novembre prochain à L’Espace, tiers lieu d’Après, Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire. La communication commerciale doit rejoindre l’ère de la sobriété pour faire advenir un monde plus juste et plus durable.

Emmanuel Deonna Journaliste et critique indépendant, député socialiste, candidat au Grand Conseil

