Stratégie du Conseil fédéral – Pour une agriculture et un secteur agroalimentaire durables Berne a défini des objectifs clairs: produire la moitié des aliments en Suisse, diminuer les émissions de CO₂, réduire le gaspillage alimentaire, une alimentation saine pour la population.

Le Conseil fédéral a déterminé quatre lignes stratégiques pour agir sur l’agriculture. KEYSTONE

De l’agriculteur au consommateur, tous jouent un rôle pour assurer la sécurité alimentaire de la Suisse. Le Conseil fédéral a arrêté jeudi sa stratégie pour une agriculture et un secteur agroalimentaire durables.

Au cours des vingt dernières années, l’agriculture et le secteur agroalimentaire ont fait un pas dans la bonne direction. La Suisse produit légèrement plus de denrées alimentaires sur son territoire. Le taux d’autosuffisance est resté stable malgré la croissance démographique. Des progrès ont été accomplis dans le domaine écologique. Le revenu moyen est en hausse dans les exploitations.

Malgré tout, l’urbanisation a entraîné un recul de la surface agricole utile. Les importations d’aliments pour animaux ont pratiquement doublé en vingt ans, alors que les cheptels sont restés stables. Et l’utilisation des pesticides est encore trop importante.

Si les denrées alimentaires sont plus sûres, l’alimentation de la population est déséquilibrée. Son empreinte écologique représente environ un cinquième de toutes les émissions des ménages. Une alimentation saine pourrait réduire de moitié l’impact de la consommation sur l’environnement. Des mesures doivent donc encore être prises.

Une génération

D’ici 2050, soit une génération, le Conseil fédéral veut atteindre des objectifs ambitieux: plus de la moitié des aliments sont produits en Suisse, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 40% par rapport à 1990, les pertes de fertilisants ont été réduites, le gaspillage alimentaire est réduit de trois quarts par rapport à 2020, la population a une alimentation saine.

Le changement climatique, la hausse de la demande de denrées alimentaires, mais aussi les crises et les conflits armés rendent l’urgence à agir palpable. Le Conseil fédéral a donc déterminé quatre lignes stratégiques.

Premièrement, la résilience de l’approvisionnement en denrées alimentaires doit être garantie. Les bases de production, comme l’eau et le sol, doivent être pérennisées. Il faudra anticiper les changements climatiques et assurer la stabilité des chaînes d’approvisionnement.

Deuxièmement, la production des denrées doit être plus respectueuse de l’environnement et des animaux. Les énergies renouvelables doivent être favorisées, les quantités de fertilisants réduites tout comme les risques liés aux produits phytosanitaires. Une attention particulière sera portée au bien-être des animaux.

Troisièmement, la création de la valeur durable doit être renforcée en améliorant la compétitivité et en anticipant les changements de la demande. Finalement, les Suisses doivent se tourner vers une alimentation plus seine et réduire le gaspillage.

Concrètement, cela passe par le renforcement de la capacité d’innover et le savoir-faire. Une meilleure utilisation des ressources et une meilleure gestion des déchets contribueront à réduire l’impact sur l’environnement. Les instruments de politique agricole devront également être simplifiés.

Trois étapes

Le Conseil fédéral a prévu trois étapes pour mettre en œuvre sa stratégie. La première a été décidée dans le cadre de l’initiative «Réduire le risque de l’utilisation de pesticides». Les filières pourront prendre davantage de mesures visant à réduire les risques ou les pertes d’éléments fertilisants.

La deuxième étape devrait reprendre des points de la politique agricole 2022 qui entraîneront une amélioration des conditions socio-économiques dans l’agriculture. La troisième étape se concentrera sur l’ensemble du système alimentaire. Une réforme en profondeur est visée.

ATS

