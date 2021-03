Initiative populaire – «Pour un urbanisme plus démocratique à Genève», vraiment? Le Grand Conseil se penche sur une proposition qui renforcerait le poids des communes et des propriétaires quant à l’adoption des plans localisés de quartier. Eric Budry

Vue aérienne de Genève (image d’illustration). LAURENT GUIRAUD

L’initiative populaire «Pour un urbanisme plus démocratique à Genève» a débuté jeudi soir son examen parlementaire. La proposition est de modifier la procédure d’adoption des plans localisés de quartier (PLQ) en offrant davantage de moyens d’interventions aux communes et aux propriétaires concernés. Si on est au tout début du processus, les premières passes d’armes ont démontré que le débat en Commission de l’aménagement – où elle a été transmise – sera très chaud tant sur la validation que sur la prise en considération.

«Dans cette initiative, l’intérêt collectif est bien oublié au profit des conseils municipaux et des propriétaires», a tonné d’entrée Rémy Pagani, d’Ensemble à Gauche. «Elle ne propose rien d’autre que de renforcer les particularismes locaux, a enchaîné la socialiste Nicole Valiquer Grecuccio. Cela risque d’allonger les procédures et de multiplier les blocages. Cette initiative est portée par des propriétaires de villas qui ne veulent tout simplement pas de constructions.»