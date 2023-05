YVAIN GENEVAY

Meyrin, 1er mai

Les soignantes et soignants victimes de Covid long doivent être soutenus par la Confédération! La question du licenciement du personnel soignant atteint de Covid long et dans l’incapacité de reprendre le travail «comme avant» est un vrai problème et un nouveau drame. On aimerait d’abord être sûr que l’employeur a fait le maximum pour éviter le licenciement et proposer un autre poste ou une reconversion vers un autre poste au sein de l’entreprise. Mais, surtout, on aimerait que la Confédération assume sa part – principale – de responsabilité et en assume les conséquences.

Le Covid n’a pas été traité comme une autre maladie. L’état de pandémie, avec des mesures très éloignées de tout ce qui se fait «d’habitude» – confinement, interdiction et limitation des rassemblements, fermetures imposées de lieux, etc. – a prévalu, un état d’urgence – c’est le cas de le dire – sanitaire a été déclaré… Parmi les victimes, en plus des morts, aussi des soignants atteints par la maladie dans l’exercice de leur travail. En aidant les autres. En prenant aussi involontairement des risques lorsque les mesures de précaution étaient inadéquates ou le matériel de protection insuffisant. Alors, aujourd’hui, il n’est, à mes yeux, pas normal que la Confédération n’ait décrété aucune mesure particulière de prise en charge du personnel soignant atteint par un Covid long. Cela revient à renvoyer ces soignants malades aux cas ordinaires des «maladies ordinaires», sans considération pour le travail particulier et exceptionnel accompli dans le cadre de l’état d’urgence pandémique.

On sait que la majorité de droite des Chambres fédérales, radine, égoïste, imperméable aux messages scientifiques, notamment en matière de prévention, se contrefiche de la santé des personnes quand elles ne sont pas en division privée. Mais cette majorité de droite devrait quand même se préoccuper du message qui est aujourd’hui donné aux soignants quand on les abandonne en cas de problème… Car à la prochaine pandémie, pas certain que nous trouvions toujours toutes ces personnes engagées pour sauver les autres. La Confédération doit soutenir financièrement et professionnellement les soignant.e.s atteint.e.s par un Covid long. Avec un dispositif ad hoc, complémentaire à l’AI. La solidarité doit aussi fonctionner dans l’autre sens.

Roger Deneys, représentant socialiste au conseil d’administration des HUG

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.