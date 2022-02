Lettre du jour – Pour un soutien à des médias forts et indépendants Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Genève, 27 janvier

Le 13 février, les Genevoises et les Genevois prendront position sur six objets touchant la recherche, la santé publique, la fiscalité fédérale, le soutien aux médias, le droit au logement ainsi que la politique énergétique. Quelle chance de pouvoir ainsi participer et influencer les politiques fédérales, cantonales et communales.

Mais aussi quelle responsabilité, car se forger sa propre opinion nécessite de s’informer. C’est parce que notre démocratie repose sur une juste information des citoyennes et des citoyens que la Confédération accorde, depuis plus de 150 ans, un soutien indirect à la presse. Un outil que le Conseil fédéral et le parlement jugent nécessaire de renforcer.

Il y a exactement cinq ans, «L’Hebdo» fermait boutique, comme 70 autres titres en Suisse depuis vingt ans. En cause: la perte des recettes publicitaires et le changement des habitudes de lecture. En 2020, les GAFA ont réalisé, sur le marché suisse, 2 milliards de recettes publicitaires. Deux milliards qui manquent aux rédactions, d’autant que ces plateformes ne rétribuent pas les contenus journalistiques qu’elles partagent. Et notre consentement à payer est plus faible sur le numérique, faisant chuter les revenus des éditeurs.

Fort de ces constats, le parlement a adopté un paquet raisonnable qui vise à renforcer les aides existantes, pour une période transitoire de sept ans. Ainsi pour la presse, les rabais postaux sont étendus, avec des montants dégressifs, pour privilégier les médias régionaux. «Le Courrier» recevra, par journal distribué, plus que le «Blick».

Le soutien aux journaux associatifs et radio-TV locales est également augmenté. Tandis qu’une nouvelle aide est prévue pour les médias en ligne, afin de faciliter l’émergence de nouvelles offres et d’encourager la formation des journalistes. Car, selon la Commission fédérale sur les médias, il faut renforcer la déontologie dans le numérique, notamment faciliter la distinction entre les contenus journalistiques face aux opinions rédigées par des influenceurs.

Isabelle Pasquier-Eichenberger, conseillère nationale Les Verts, et Vincent Maitre, conseiller national Le Centre

