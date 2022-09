Crise énergétique en Europe – «Pour un hiver plus sûr, le plastique doit disparaître» Un nouveau rapport dénonce la production de ce matériau qui nécessite d’énormes quantités de pétrole et de gaz. La crise doit nous inciter à diminuer de moitié nos emballages. Virginie Lenk

Des déchets plastiques sur une plage de Naples, à la suite de tempêtes, en 2019. KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO

Savez-vous qu’on a besoin chaque année d’autant de pétrole pour produire du plastique en Europe que ce que consomme l’Italie? Et d’autant de gaz que la consommation annuelle des Pays-Bas? Ces chiffres-chocs sont dévoilés ce mardi dans un rapport conjoint de l’ONG Break Free From Plastic et du Centre de droit international de l’environnement (CIEL), basé à Genève.