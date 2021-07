Lettre du jour – Pour un appel d’air salutaire Opinion Courrier des lecteurs

PATRICK MARTIN/24HEURES

Vernier, 27 juillet

En cet été agité 2021, année de tous les dangers, et faute d’avoir fait un appel aux craintifs de la vaccination le 18 juin dernier, modérons leurs réticences, en partie légitimes, pour éradiquer définitivement cet ennemi de l’ombre appelé aujourd’hui «Delta», source d’angoisses.

Loin de nous l’idée de susciter, contrairement à certaines vagues populistes, une quelconque discrimination sanitaire entre pros et antivax.

Nous aimerions plutôt les rendre attentifs au fait que, sans leur appui stratégique de terrain, nous parviendrons difficilement à cette immunité collective de 90% requise pour sortir vainqueurs d’un combat devenu psychologiquement pesant.

Aussi, plutôt que de peindre le diable sur la muraille en alimentant des peurs contraires au but recherché, nous invitons les chers vacanciers du dernier carré à nous aider à atteindre l’objectif immunitaire fixé, sans lequel nous aurons beaucoup de difficultés à retrouver un rythme de vie acceptable pour tous.

Pour ce faire, nous leur suggérons de s’inoculer une première dose de pédagogie, plutôt que de contrainte, suivie d’une deuxième toute de sécurité, plutôt que de slogans alarmistes.

Tout cela dans l’unique espoir de réveiller en eux un acte citoyen responsable où la dictature avérée des uns s’arrêterait là où commence l’intolérance réseautée des autres.

Puisse cet appel inspirer in fine respect, dignité et entente mutuelle libre de toutes idéologies gratuites et racoleuses qui, trop souvent, viennent contaminer l’esquisse d’une solution durable pour colmater les brèches contaminantes et endiguer toutes velléités de vagues récurrentes, sortes d’eaux bénites propices à l’éveil de tsunamis dévastateurs!

Joseph Crelier

