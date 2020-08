Les joueurs qualifiés disputeront la finale la Coupe – Pour signer le doublé, YB devra jongler avec le règlement Vainqueur 3-1 du FC Sion sur le fil, le club bernois ne pourra pas aligner ses futurs renforts le 30 août. Voilà qui pose bien des problèmes. Nicolas Jacquier

Jean-Pierre Nsame, auteur du premier but face à Sion, pourrait quitter YB avant la finale de la Coupe, sans possibilité pour les Bernois d’aligner son éventuel remplaçant. Keystone

Commencée le 19 juillet 2019 déjà, la saison 2019-2020 n’est toujours pas terminée, n’ayant pas encore livré tous ses verdicts. Il reste trois inconnues, et non des moindres, à résoudre. La première concerne l’identité du dixième participant de Super League invité lors de la prochaine rentrée. On saura ce lundi si le FC Thoune, qui a posé quelques crampons en Challenge League après sa défaite au Liechtenstein, aura réussi à remonter les deux buts de retard qu’il accuse sur Vaduz au coup d’envoi.