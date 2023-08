Saison 2023-2024 – Pour ses 60 ans, le Théâtre Saint-Gervais revient à la «Maison» Dix-huit titres à l’affiche pour un programme qui renoue avec la «révolution permanente» de 1963, quand la Maison des Jeunes a pris ses quartiers. Katia Berger

Ton sur ton, «Rébecca Balestra» cassera la baraque sitôt La Bâtie éclipsée. DR

Ça arrive aux meilleurs d’entre nous: le Théâtre Saint-Gervais atteint l’âge canonique de 60 ans. Le 7 décembre 1963 s’érigeait en effet rue du Temple un bâtiment de 9 étages dus aux architectes Lucien Archinard et Jean Zuber. Typique du style de l’époque, l’immeuble prend le nom de Maison des Jeunes et de la Culture, sur le modèle français de la MJC. Il ne sera rebaptisé «théâtre» qu’en 1984, après deux ans de fermeture pour travaux.

Le coup de vieux ne guette pas pour autant l’institution dirigée aujourd’hui par Sandrine Kuster. Si sa 6e saison aux commandes renoue passagèrement avec le label «Maison», c’est au contraire pour plonger dans le remue-ménage propre au logement familial. Depuis le berceau, lit-on dans la plaquette, Saint-Gervais «cultive une effervescence, une révolution permanente». Pour célébrer cet ADN, les spectacles à l’affiche continueront de rimer avec «innovation et prise de risque».

Avec «Plutôt vomir que faillir», la Française Rébecca Chaillon fait siens les rejets de l’adolescence. DR

À l’instar de cet accueil de la metteuse en scène française Rébecca Chaillon, «Plutôt vomir que faillir», qui se focalisera sur le rejet viscéral de l’ordre établi éprouvé à l’adolescence. Pour qui a eu la chance d’encaisser la «Carte Noire nommée Désir» de la performeuse d’origine martiniquaise, ça promet. Ou à l’exemple aussi de cette «Chienne» qui régurgite contre son père la violence des tortures subies dans l’enfance. Sous la baguette de Fabrice Gorgerat, Shannon Granger y scande l’autofiction signée Marie-Pier Lafontaine.

«Cette année, Saint-Gervais plonge dans le remue-ménage propre au logement familial.»

Au salon de la Maison débouleront encore la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont tels que les a relus Heiner Müller dans son «Quartett» de 1980. Incarné par Jeanne de Mont et Gilles Tschudi, le duo de rhéteurs se livrera à une joute érotique et funeste orchestrée par Maya Bösch en bilingue allemand-français. Tandis que dans une chambre, Robert Cantarella reprendra «Le Prince de Hombourg» imaginé par Heinrich von Kleist au début d’un XIXe siècle qui persiste à entraver la jeunesse, tandis qu’une vitalité insoupçonnée le fait peu à peu chavirer: d’où les résonances avec nos années 2020.

En fin de saison, Christian Geffroy Schlittler cernera dans «Les Shadoks» ce que recouvre l’adjectif «frouze». DR

Au bout du couloir, on croisera les brillants Fondateurs genevois, qui, après avoir excavé Molière et Flaubert, exhumeront du roman «Don Quichotte» une résurgence de la notion de chevalerie potentiellement compatible avec notre temps. Du grenier, en revanche, surgira une troupe de comédiens chargés de reconstituer un tragique fait divers dans le projet d’Attilio Sandro Panese, «L’Union indestructible des républiques libres».

On ne saurait réunir sur ce balcon tous les artistes qui accompagnent le saut de Saint-Gervais dans la soixantaine. En plus de Lola Giouse et Christian Geffroy Schlittler, de Romain Daroles et Julien Mages, à l’écart du festival AIIA et de la Biennale d’art sonore, en marge d’une inédite comédie musicale «lofi-glam-rock-superstar-science-fiction», signalons pour finir la présence dans les coins de deux galopins punis pour faire bande à part: l’effrontée Rébecca Balestra dans le stand-up à son nom, et le poilant François Herpeux dans une «Force de la farce» destinée au futur.

