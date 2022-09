Activités en famille – Pour ses 20 ans, Genèveroule fait pédaler les Genevois Dimanche, l’association a organisé une journée d’aventure à vélo, entre enquête, défis ludiques et balades. Depuis deux décennies, elle poursuit une double mission: la promotion de la mobilité douce et l’insertion socioprofessionnelle. Aurélie Toninato

L’association a organisé des défis avec la collaboration de ses nombreux partenaires. Ici, la découverte du vélo-polo, chez Pro Vélo. MAGALI GIRARDIN

Faire un smoothie ou recharger un natel à la force de ses mollets, découvrir une autre facette de la ville juché sur son deux-roues, tenter de marquer un but au vélo-polo, résoudre des énigmes pour trouver le trésor caché par un ancêtre: dimanche, l’association Genèveroule avait concocté un vaste programme pour célébrer son 20e anniversaire, en faisant la promotion de la mobilité douce de manière ludique.

Quelque 250 inscrits ont bravé les intermèdes pluvieux pour une enquête à vélo, pour un parcours jalonné de défis hébergés aux quatre coins de la ville chez les divers partenaires de l’association, et pour cinq tours guidés à vélo sur différentes thématiques, avant une partie officielle à 17 h au bateau Genève.

La découverte d’un «trésor» fait partie des animations proposées ce dimanche. Il faut résoudre la grande enquête imaginée par Gus & Co , organisateurs d’événements ludiques à Genève. MAGALI GIRARDIN

L’arcade de Pro Vélo, association de défense des intérêts des cyclistes et de promotion de l’utilisation du vélo, accueille l’une des étapes des défis et de la grande enquête imaginée par Gus & Co , organisateurs d’événements ludiques et gérants du Bar à jeux de Genève à la Jonction. L’occasion pour Julien, chef de projet chez Pro Vélo, de présenter la structure et d’initier au peu connu vélo-polo. On s’y affronte par équipes de trois, une main sur le guidon – les freins sont rassemblés d’un seul côté –, une autre sur la canne – souvent fabriquée par le joueur – qui sert à tirer la balle dans les buts. Interdit de poser pied à terre. «C’est un sport qui mêle endurance et tactique, relève Julien. Genève a plusieurs équipes qui rayonnent au niveau international.»

Le groupe d’Eline, Victor, Nina, Monica et Samir tente un essai avant d’aller tester le vélo-shaker, plus facile à maîtriser. Un fond de jus d’ananas, un peu de banane et de kiwi dans un mixeur, l’énergie d’Eline et le tour est joué. «T’as fait de la mousse grâce à tes mollets!»

Plusieurs indices se cachent dans ce vélo. L’occasion, aussi, de réviser quelques bases de mécaniques. MAGALI GIRARDIN

Un peu plus loin, à l’arcade de Genèveroule à Montbrillant, on fait aussi chauffer les cuisses, pour essayer de charger un natel ou produire assez d’énergie pour faire fonctionner un aspirateur (et se dire que sans électricité, on ne passerait pas souvent l’aspirateur). On cherche des indices cachés dans un vélo, tout en apprenant deux-trois notions de mécanique.

Fusion avec Caddie Service

La genèse de Genèveroule remonte à 1996, lorsque deux anciens collaborateurs de Péclôt 13, atelier de réparation et de recyclage coopératif autogéré, mettent en place un partenariat avec Pro Vélo pour créer une structure de récupération et de location de vélos à Montbrillant, alors baptisée «Véloc».

Dès le départ, à la promotion de la mobilité douce s’ajoute le souhait de proposer un programme d’insertion professionnelle, explique Yann Grand, directeur de Genèveroule. Lorsque l’affaire périclite deux ans plus tard, la Croix-Rouge la reprend à son compte et ajoute un brin à l’ADN au projet avec la promotion de la santé publique à travers le vélo.

En 2002, la structure devient une association indépendante reconnue d’utilité publique et à but non lucratif: Genèveroule. Soutenue par divers acteurs, dont le Canton et la Ville de Genève, elle multiplie ses points de prêts gratuits et de location, propose des vélos électriques, étend ses collaborations.

«Aujourd’hui, nous avons plus de 1000 vélos en gestion, dont 600 pour l’IMAD, qui propose depuis quinze ans à ses collaborateurs d’effectuer leurs déplacements au domicile des patients à vélo, et 400 pour d’autres entreprises comme l’Hospice ou l’Hôpital cantonal», explique Yann Grand. L’association met à disposition le matériel, gère la location et la maintenance. L’an passé, Genèveroule a fusionné avec Caddie Service, «cela nous a permis d’ajouter une prestation supplémentaire de livraisons à vélo».

Enfin, avec l’arrivée de VéloPartage et ses 120 stations de bicyclettes en libre-service, Genèveroule a radicalement réduit son offre de prêts gratuits, il ne lui en reste désormais qu’une vingtaine. «Nous avons recentré notre activité sur la location et, surtout, nous nous chargeons de l’entretien et de la maintenance de la flotte de VéloPartage, soit plus de 700 vélos.»

Mission d’intégration professionnelle

En parallèle, l’association poursuit sa mission sociale, notamment avec l’Hospice général, partenaire de la première heure. «Aujourd’hui, sur les 150 personnes actives à Genèveroule, plus d’une septantaine sont des personnes en insertion, indique le directeur. On propose un large panel de formations, entre mécanique, métiers du commerce, livraison, informatique. Pour acquérir des compétences ou pour les renforcer, pour reprendre un rythme de travail, donner du travail et une activité valorisante ainsi qu’une place dans la société.» Une offre qui s’adresse tant aux chômeurs en fin de droits qu’à des stagiaires ou des requérants d’asile.

