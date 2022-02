JO 2022 – Pour se parer d’or, Nathan Chen a dû vaincre ses démons Quatre ans après avoir craqué sous la pression olympique, l’Américain d’origine chinoise a triomphé à Pékin et détrôné une légende, le Japonais Yuzuru Hanyu. Cyrill Pasche - Pékin

Quatre ans après sa faillite sud-coréenne, Nathan Chen a chassé ses vieux démons et brisé la malédiction du programme court de 2018. Antonin THUILLIER / AFP

L’événement le plus couru des Jeux olympiques, après la cérémonie d’ouverture, était programmé en matinée à Pékin pour être retransmis en prime time sur la côte est des États-Unis. La promesse? Une grande rivalité entre les deux plus grands patineurs de l’histoire, une légende en quête d’une troisième médaille d’or consécutive (Yuzuru Hanyu), et une bonne dose de drama, comme disent les Nord-Américains.