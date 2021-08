L’invité - Pour sauver des vies, l’OMS doit changer

Le 8e rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’épidémie mondiale de tabagisme traite des «nouveaux produits émergents» comme les systèmes électroniques de distribution de nicotine (p.ex. vapotage, cigarette électronique ou tabac chauffé). Ces produits, qui sauvent déjà des vies, font partie d’une palette de nouveaux produits beaucoup moins nocifs que la cigarette combustible. L’OMS préfère ignorer leur capacité à réduire les risques liés au tabagisme et se focalise sur des méfaits hypothétiques.

Depuis des décennies, des milliers de brevets concernant ces mêmes produits émergents ont été déposés dans le monde entier. La Food and Drug Administration des États-Unis et Public Health England ont déclaré que ces produits pouvaient aider à mettre fin à l’utilisation du tabac combustible.

Lorsqu’elle a été adoptée en 2003, la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), pour laquelle je me suis battu en tant que directeur à l’OMS, avait représenté une énorme avancée. Toutefois, la mise en œuvre de la Convention actuellement ne prend pas en compte les besoins des fumeurs adultes qui souhaitent réduire leurs risques. En plus, l’OMS et le Secrétariat de la CCLAT refusent par principe de considérer toutes recherches qui pourraient avoir des liens avec l’industrie du tabac.

Avec plus d’un milliard de fumeurs dans le monde et 8 millions de décès dus à des maladies liées au tabagisme, il est temps pour l’OMS d’admettre que l’accord a été inefficace dans les pays en développement où se trouvent la majorité des fumeurs du monde et où l’accès aux soins médicaux, les services d‘arrêt du tabac et les produits à risques réduits sont limités; de reconnaître que certains secteurs de l’industrie du tabac sont en pleine transformation et que la recherche qu’elle finance contribue à un ensemble infini de produits d’aide à la réduction des méfaits du tabagisme que 100 millions d’anciens fumeurs utilisent déjà; d’accepter la recherche scientifique, malgré son financement par l’industrie.

Il est irresponsable que l’OMS déclare qu’il n’existe pas de recherche solide sur les produits à risque réduit.

Oui, par le passé, l’industrie du tabac a réellement nui. Mais trois des grandes multinationales font de réels progrès pour abandonner les produits combustibles, tandis que tous les monopoles d’État, dont la plupart sont signataires de la CCLAT, n’ont pas encore emprunté cette voie.

En obligeant les scientifiques à adopter une position politique et en ignorant les produits offrant des risques limités qui peuvent sauver jusqu’à 4 millions de vies par an au cours des deux prochaines décennies, l’OMS ne parvient pas à remplir sa mission: protéger de son mieux la santé des habitants du monde entier. Le monde a changé, et l’industrie commence également à changer. L’OMS doit également changer. Des millions de vies sont en jeu.

Dr Derek Yach
Président de la Foundation for a Smoke-Free World

