Muséum d’histoire naturelle – Pour s’agrandir, le Muséum fermera ses portes durant un an Les travaux d’extension de l’institution genevoise démarrent. Celle-ci restera close pour le public toute l’année 2024.

Le Muséum. Le public en sera privé toute l’année prochaine. TDG



Dès aujourd’hui, les travaux préparatoires débutent pour la construction de l’extension du Muséum d’histoire naturelle de Genève. Ce nouveau bâtiment sera dédié à la conservation des collections, qui représentent un patrimoine d’intérêt mondial avec plus de 15 millions de spécimens référencés. L’ouvrage sera aussi l’occasion de réorganiser les espaces existants, de revoir les aménagements extérieurs et d’améliorer la performance

énergétique de l’ensemble du site. Les travaux programmés de 2023 à 2027 impliquent une fermeture de l’institution au public durant toute l’année 2024.

Plus d’un demi-siècle après l’ouverture du Muséum, cette extension dédiée aux collections vient renforcer les deux ailes réalisées par l’architecte Raymond Tschudin entre 1961 et 1966; l’une pour le public, l’autre pour les scientifiques. Ce troisième bâtiment, accessible principalement aux scientifiques, mettra en lumière le travail de conservation et d’études des collections effectué au sein même de l’institution.

Normes de sécurité

Une grande partie des spécimens du musée est conservée dans des récipients contenant de l’alcool. Afin de respecter les normes de sécurité en vigueur selon les critères définis par l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), un nouvel aménagement dédié pour accueillir et préserver ce patrimoine était devenu indispensable.

À l’issue d’un concours d’architecture qui s’est déroulé en 2017, le projet «Ambre» du bureau MAK architecture SA a été retenu. Le parti pris du projet «Ambre» est d’insérer dans l’espace public un volume lumineux, translucide et abstrait en dialogue avec les deux bâtiments existants.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.