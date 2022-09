Deux points en deux matches – Pour sa reprise, Genève-Servette aurait espéré mieux Après une victoire vendredi contre Davos (3-2 tab), les Grenat sont restés muets à Bienne (2-0). Retour sur ce week-end avec l’assistant Yorick Treille et le capitaine Noah Rod. Ruben Steiger Bienne

Roger Karrer et le GHSC ont été battus par le HC Bienne de Jesper Olofsson. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Considérés par beaucoup comme l’un des principaux outsiders de National League, les Aigles ont connu un week-end de reprise mitigé, avec un total de deux points en autant de duels disputés. «C’est difficile de faire un bilan après seulement deux rencontres», expliquait le capitaine Noah Rod après la défaite à Bienne samedi. Même son de cloche du côté de Yorick Treille, l’entraîneur assistant: «La saison est longue, on a des objectifs de progression à court terme et on se focalise là-dessus.»