Théo Magnin avait tout pour fêter sa première titularisation en Super League avec une victoire. À Lugano dimanche, le jeune (19 ans) latéral droit servettien n’est en rien responsable de l’égalisation de la 90e minute de Zan Celar. Ce qui n’enlève pas une certaine frustration, malgré tout.

Théo Magnin, comment avez-vous vécu cette première titularisation?

Franchement, bien. Je me suis senti directement dans le rythme. Et cela facilite l’entrée en matière. Je me sentais vraiment à l’aise, même si je pense que je peux faire mieux sur deux ou trois situations. Mais je suis heureux de cette première titularisation. J’avais déjà commencé un match en Coupe de Suisse (réd: contre La Chaux-de-Fonds), mais c’est clair que j’attendais ce moment en championnat.

Que s’est-il passé sur ce but que vous encaissez en fin de match?

Nous étions passés à cinq derrière, pour essayer de les bloquer sur ces dix ou quinze dernières minutes. Et il y a ce centre en retrait… Et on prend malheureusement ce but. C’est un peu frustrant, surtout que cela fait longtemps que nous n’avons pas gagné à Lugano.

Vous avez remplacé Kevin Mbabu, qui était suspendu. Vous a-t-il dit quelque chose avant le match?

Oui, il m’a pris à part un moment après l’entraînement de samedi. Il m’a dit de jouer mon jeu, mais aussi d’être plus dur dans les duels. Ce sont des conseils qui peuvent servir et faire la différence. Je trouve ça cool qu’il soit ouvert à ça, qu’il prenne le temps de parler aux jeunes. C’est vraiment une très bonne personne.

Comment avez-vous vécu sa signature à Servette, alors que vous commenciez à avoir du temps de jeu?

Disons que j’ai eu deux réactions. J’ai d’abord été surpris. (Il réfléchit). En fait, je suis un grand fan de l’équipe de Suisse depuis toujours, et le fait qu’il vienne à Genève, avec nous, c’est une chance pour le club et pour moi. Mais en même temps, ça bloque un petit peu mes opportunités de jouer plus. Reste que j’ai été titularisé aujourd’hui, et c’est sans doute la preuve que j’aurai parfois mes chances.

