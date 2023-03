Football – «Pour Rotkreuz, Servette, c’est le match du siècle!» René Erlachner, l’entraîneur des Zougois, raconte l’effervescence dans la ville, dans l’équipe de 1re Ligue, dans sa tête, avant le quart de finale de jeudi. Daniel Visentini

René Erlachner attend avec impatience de recevoir Servette à Rotkreuz. Malheureusement, il sera suspendu jeudi. DR

La fiction et la réalité se marient pour cultiver le mythe et peut-être que l’hagiographie inspirera le FC Rotkreuz. Le petit Sportpark, qui sera le théâtre ce jeudi soir d’un quart de finale contre Servette (20 h 15), se dresse à moins de 20 kilomètres d’une autre prairie, à Meiersholz, qui fut en 1386 le lieu de la bataille de Sempach. La légende et les cours d’histoire suisse racontent l’importance de cette victoire sur les Habsbourg, glorifiant le sacrifice de l’un, s’empalant sur les lances autrichiennes, pour ouvrir une brèche aux autres. Existe-t-il un Arnold von Winkelried dans les rangs de Rotkreuz?