Curling, barrage en vue des JO – Pour rejoindre Pékin, le CC Genève devra battre Berne Le team de Cruz affronte celui de Yannick Schwaller au meilleur des sept matches. Le but? Une qualification aux JO de Pékin. Rebecca Garcia

Peter de Cruz et son équipe se lancent dans une semaine sous haute pression pour espérer participer aux JO. KEYSTONE

Ils ont qualifié la Suisse aux Jeux olympiques sans être sûrs d’y participer eux-mêmes. Les membres du Curling Club Trois Chêne de Genève affrontent Berne Zähringer mercredi à Bienne pour espérer partir à Pékin cet hiver. Une des deux équipes doit gagner quatre des sept matches pour valider son ticket. «Le stress monte un peu», glisse le skip genevois Peter de Cruz. D’autant plus que son équipe fait face à des Bernois en forme.



«Nous nous sommes bien entraînés et avons fait beaucoup de choses cet été pour atteindre un nouveau palier», a confié le skip Yannick Schwaller au terme de l’Euro Super Series, une compétition remportée début septembre par les Bernois. «Nous nous sommes défoncés tout l’été», lâche de son côté Peter de Cruz. «Le niveau entre les deux équipes est très équilibré», constate Patrik Lörtscher, médaillé d’or en curling durant les JO de 1998. «Tout va se jouer dans la tête, au mental.» Pour lui, les deux équipes méritent de disputer les Jeux olympiques mais une seule y aura droit. «Je pense que les chances sont à égalité», estime Peter de Cruz.Le capitaine genevois et son équipe ont affronté les Bernois à plusieurs reprises, et les ont même battus lors du championnat de Suisse en février. «Leur état de forme est bon. S’ils étaient nuls, on verrait les choses différemment, mais là c’est très équilibré», lâche encore l’athlète avant d’ajouter que «la qualification des JO est différente d’autres matches. Là ce n’est pas que du plaisir, la pression est plus forte.»