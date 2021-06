Plan climat cantonal – Pour réduire la pollution, Genève, cette hyperactive, doit se calmer Des objectifs drastiques sont assignés au canton pour que sa mobilité s’ajuste à l’urgence climatique. Mais les moyens envisagés suffiront-ils? Marc Moulin

«Alors que les objectifs nécessitent des mesures radicales et immédiates, le Canton continue de porter des projets routiers», déplore Caroline Marti, présidente genevoise de l’Association transports et environnement. LUCIEN FORTUNATI

Pour éviter de rôtir au feu du changement climatique, Genève doit lever le pied, et vite. La «Tribune de Genève» revient ces jours sur le deuxième Plan climat que le Conseil d’État a publié le 2 juin. Les aspects liés à mobilité suscitent une certaine satisfaction mais aussi de nombreux doutes chez les observateurs du domaine. La seule mobilité terrestre représente un gros quart des émissions de CO 2 de Genève. Les nouveaux objectifs fixés pour 2030 impliquent de réduire cette pollution de 60% - but également assigné au transport aérien sur lequel les autorités locales ont peu de prise.