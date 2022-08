Crans-Montana bichonne ses terres – Pour que les feux soient au vert sur le green Les greenkeepers soignent les derniers détails avant l’Omega European Masters. Tour d’horizon des petits et grands travaux d’un parcours d’altitude avant une compétition de prestige. Rebecca Garcia Crans-Montana

Du haut de ses 1500 m d’altitude, le golf situé à Crans-Montana doit faire face à plusieurs défis pour répondre aux standards de qualité. SEDRIK NEMETH

À Crans-Montana, pas question que l’herbe soit plus verte ailleurs. Certains des meilleurs golfeurs du circuit se donnent rendez-vous sur le Haut-Plateau à la fin du mois d’août, et ils doivent évoluer dans les meilleures conditions possibles. «Il faut avoir l’œil pour les détails», explique Pascal Schmalen, le directeur du golf. Alors que les ouvriers montent les échafaudages sur lesquels les spectateurs profiteront du dix-huitième et dernier trou, le maître des lieux s’improvise guide pour montrer les autres travaux qui ont lieu sur le parcours. «Vous allez comprendre pourquoi Richard, notre greenkeeper (ndlr: gardien du terrain) n’a plus de cheveux», glisse le patron, souriant, en prenant le volant de sa voiturette.