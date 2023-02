Un an de guerre en Ukraine – «Pour que Kiev et Moscou négocient, il faudra qu’ils soient dans une impasse» Le professeur Keith Krause, de l’IHEID, estime que les conditions d’une négociation sont loin d’être remplies et que l’Occident ne peut pas se permettre de laisser la Russie l’emporter. Andrés Allemand Smaller

Volodymyr Zelensky a fixé vendredi pour objectif de vaincre la Russie «cette année». Vladimir Poutine a annoncé poursuivre l’intervention en Ukraine «pour éliminer la menace» visant son pays. AFP

La guerre d’Ukraine, qui entre dans sa deuxième année, a fait voler en éclats les illusions européennes d’un ordre international pacifié, estime le spécialiste Keith Krause. Professeur de relations internationales et de sciences politiques, ce Canado-Suisse dirige à Genève le Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (Centre sur les conflits, le développement et la consolidation de la paix) à l’IHEID. À l’entendre, une défaite de Kiev marginaliserait l’ONU et mettrait en question toute l’architecture internationale mise en place à la suite des guerres mondiales.