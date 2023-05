Ville de Genève – Pour protéger les arbres, le marché de Noël devra quitter le Jardin anglais Un arbre sur cinq est en mauvais état, d’après une étude. La situation est meilleure dans le parc des Bastions. Des mesures de protection seront mises en place. Théo Allegrezza

Le Jardin anglais, le 17 janvier 2023, après le passage du Marché de Noël. LAURENT GUIRAUD

Entre septembre 2022 et février 2023, deux études commanditées par la Ville de Genève ont été menées au Jardin anglais et dans le parc des Bastions. Leur résultat, dévoilé vendredi par «Léman Bleu», montre qu’un arbre sur cinq se trouve dans un état «médiocre à mauvais» dans le Jardin anglais (sur un total de 163). Conséquence: le marché de Noël devra migrer sur le quai du Mont-Blanc, lui qui avait déjà dû quitter le parc des Bastions.

Aux Bastions, justement, la situation est un peu meilleure. Selon, l’étude menée par une entreprise externe, 90% des arbres (sur 417) sont en bon état. La course de l’Escalade pourra toujours s’y dérouler début décembre. Pour sa part, le marathon de Genève, qui se produit sur un week-end, pourra continuer à se déployer sur les quais.

Ces décisions ont fait l’objet d’intenses discussions au sein du Conseil administratif. En particulier entre Alfonso Gomez, qui a la main sur le Service des espaces verts (SEVE), et Marie Barbey-Chappuis, dont le département est celui qui autorise – ou non – la tenue d’une manifestation.

Plan d’action

Un plan d’action a été adopté. Quinze périmètres de protection, soit des espaces fermés à l’aide de barrières, vont être dressés au Jardin anglais et aux Bastions afin d’assurer la «protection immédiate» d’une cinquantaine d’arbres, notamment en reconstituant des sols devenus trop compacts. L’usage des lieux, l’âge avancé de certains arbres et leur inadaptation au réchauffement climatique font partie des causes avancées.

Globalement, les deux études préconisent également des interventions sur 150 spécimens dans le but de prolonger leur durée de vie et de sécuriser les lieux, réduisant ainsi le risque de chutes d’arbres. En mai 2022, un pin de 180 ans en parfaite santé était tombé dans le parc des Bastions.

À l’avenir, les organisateurs de manifestation au Jardin anglais ou aux Bastions devront également soumettre au SEVE un plan «détaillé» pour protéger les arbres sur leur périmètre. «Il est nécessaire d’agir aujourd’hui pour ne pas avoir à fermer ces parcs demain», souligne le conseiller administratif Alfonso Gomez.

